Atletas de Marabá conquistam 25 medalhas na Copa do Brasil de Karatê

Atletas marabaenses participaram da Copa do Brasil de Karatê realizada entre os dias 27 e 29 de maio, em Recife. Ao todo, 25 atletas da cidade participaram da competição. A copa é um evento preparatório para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em Anápolis, Goiás.

De Marabá, participaram atletas dos projetos Esporte é Vida, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), IJURC, LIPAKI e Ziul. Os atletas marabaenses conquistaram 25 das 145 medalhas que a delegação paraense conseguiu na competição. A delegação paraense foi a segunda mais premiada, atrás apenas da delegação anfitriã. Todos os projetos tiveram apoio da Semel para garantir a participação dos atletas.

Alexandre Barreto, coordenador de karatê do projeto Esporte é Vida, da Semel, ressalta a importância da presença dos atletas na competição. O projeto levou três atletas e conseguiu a medalha de ouro na categoria de 8 a 9 anos com João Pedro Miranda.

“A sensação é muito gratificante pois oportuniza a criança a vivenciar outras oportunidades, saber como está seu nível técnico e ver que estamos no caminho certo”, pontua o coordenador.

Segundo o coordenador, o karatê ajuda a melhorar aspectos como disciplina, concentração, além de ajudar a reduzir a violência por meio do desenvolvimento da criança e do adolescente como cidadãos.

Outro projeto que participou da competição foi a Associação Desportiva Ziul, com cinco atletas que ganharam medalhas e que conquistaram oito medalhas, sendo três de ouro, três de prata e duas de bronze. O coordenador do projeto, Luís Cruz, fala sobre a importância da parceria com a Semel.

“A parceria com a Semel é importante porque a gente do esporte amador ou profissional tem que ter apoio. Sem parceria, a gente não consegue andar. Precisamos mesmo de apoio dos empresários, da Semel e tantos outros. Só tenho a agradecer”, ressalta.

Para o titular da Semel, Thyago Ferraz, o esporte de luta é muito forte no município e tem se destacado no Brasil. Ele destaca a importância do projeto Esporte é Vida.

“O karatê é o mais especial não só por ser o mais praticado, mas porque temos um projeto próprio sendo desenvolvido aqui na secretaria. São quase 100 crianças assistidas por nossa equipe. Ver essas crianças competindo e evoluindo como cidadãos só nos alegra. Os frutos do trabalho desenvolvido pelos Senseys já estão sendo colhidos: é só ver a performance dos nossos jovens na Copa Brasil de karatê, em Recife”, destaca o secretário.

Fonte: Portal Debate, com Secom PMM