Atletas de natação do Clube do Remo conquistam medalhas de ouro e prata no Festival CBDA Mirim/Petiz em Recife-PE

A natação de base do Clube do Remo faturou nove medalhas no Festival CBDA Norte/Nordeste Mirim Petiz ‘Torneio Kako Caminha’, realizado em Recife-PE, no final de semana.



A meninada azulina ganhou três medalhas de ouro, três de prata e três de bronze. No quadro de medalhas, entre 37 clubes participantes, o Leão ficou em 12º lugar, considerando sua equipe reduzida por conta dos custos de viagem. Cada atleta bancou sua ida a Recife.

Na categoria mirim 1, os azulinos ficaram em segundo lugar. O Mirim 2 foi terceiro, enquanto Petiz1 foi quinto colocado. No absoluto a equipe azulina foi quarta colocada com 1.126 pontos.

“O resultado obtido estava dentro do nosso programa. Viajamos com a metade da nossa equipe [muitos por questão de estudos não viajaram], a AABB- PE, vencedora, competiu com o triplo de atletas. Seria difícil ganhar deles. Ano que vem o festival vai ser em Belém e vamos ganhar o título”, destacou Aurélio Dantas, técnico.



Um dos destaques da equipe azulina foi Pietra Figueiredo, de 9 anos, com três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Ela segue os mesmos caminhos do pai, Fred Figueiredo, campeão e recordista na natação paraense pelo Clube do Remo.

Imagem: Divulgação