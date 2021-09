Atletas do Pará conquistam 15 medalhas no campeonato de ginástica aeróbica, em Sergipe

Nove atletas da ginástica aeróbica estão trazendo medalhas ao Pará, conquistadas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa e Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, realizado em Aracaju, capital de Sergipe. Quinze medalhas – sendo cinco de ouro, quatro de prata e seis de bronze -, é o saldo paraense na competição, ocorrida no período de 15 a 19 de setembro. A delegação conta com o incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Na categoria Adulto Masculino, um dos destaques é Mário Júnior, que vive uma excelente fase no esporte. Recentemente, esteve entre os dez primeiros no Torneio Internacional de Ginástica Aeróbica, da Copa dos Faraós Egípcios, ocorrida na cidade do Cairo, capital do Egito. No Brasileiro da modalidade, ele terminou a competição com prata no Individual e dois bronzes em dupla e equipe.

No Feminino, a vitória coube a Ádria Santos, 21 anos, que conquistou prata na categoria Individual, e dois bronzes em dupla e equipe.

Já no Infantil Masculino, os ginastas Michel Filho e Jhonatha Silva agradaram os jurados com suas apresentações, resultando, na categoria Individual, no primeiro (Michel) e no segundo lugar (Jhonatha).

Para o treinador Maurício Ribeiro, que também participou na categoria Adulto por Equipes, junto com Mário, Ádria e Bruno Ferreira, ganhou o bronze.

O objetivo de Maurício Ribeiro sempre foi ter seus atletas entre os melhores do Brasil na modalidade. “Sempre foi meu sonho como treinador poder oferecer o melhor para cada um deles, e deixar o Pará como referência na ginástica no Brasil e com os melhores atletas do País. Hoje, se tornou realidade. Agradeço imensamente a toda minha equipe técnica, Alexia Morais, Willian Ferreira, Danilo Barros e à Seel por estarem fazendo um trabalho de excelência”, disse Maurício Ribeiro.

Ginástica aeróbica – O Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica ocorreu paralelamente ao campeonato brasileiro da modalidade. A equipe do Pará ficou em 4° lugar, atrás dos estados de Sergipe, Rondônia e Bahia. No nível 1, Individual Infantil Feminino, o primeiro lugar ficou com Isabelle Pereira. A atleta também ganhou ouro em dupla com Jhonatha Silva.

Já no Juvenil Individual foi a vez da ginasta Vitória Fernandes conquistar o lugar mais alto do pódio. No nível 2, categoria Adulto, Luanda Santos ficou com a medalha de prata.

A ginástica aeróbica é composta basicamente de movimentações rítmicas sincronizadas aos exercícios físicos, comumente realizados em academias. Como estratégia para democratizar a modalidade, uma parceria da Seel com o Centro Norte de Ginástica e Federação Paraense de Ginástica permite que os alunos possam participar de competições representando o Pará.

“Vimos o grande feito da ginástica na vida de muitos jovens. O Centro Norte de Ginástica é um exemplo de local que sempre mostrou que é possível sonhar e inspirar muitas outras pessoas. Esta parceria contribui também para o fortalecimento do esporte e a formação de novos talentos, uma vez que incentiva ainda mais as competições dentro e fora do Estado”, disse o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Vitor Borges.

Texto: Bianca Rodrigues – Ascom/Seel

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará