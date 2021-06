Atletas paraenses de dança em cadeira de rodas vão para Copa do Mundo na Coreia do Sul

A equipe de dança esportiva em cadeira de Rodas Companhia do Nosso Jeito, retornou ao Pará com um total de sete medalhas. São duas de prata e cinco de bronze, conquistadas no World Para Dance Sport Championship 2021, realizado em Gênova, na Itália, no período de 4 a 6 de junho. Com o resultado, sete atletas de dança esportivas, que têm o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), estão classificados para a Copa do Mundo em Ursan, na Coreia do Sul, em novembro de 2021.

A competição, na Itália, reuniu 82 bailarinos da Polônia, Ucrânia, Rússia, Eslovênia, Cazaquistão, além do Brasil e do país-sede. A equipe paraense foi formada por Alexia Lohany Souza Pereira, Elielson almeida da Silva, David Pimentel Pontes, Tayane Lopes Santana, Aliny Santa Rosa da Silva, Cleyton dos Santos Bentes, Jennifer Caroline Santigado Soares e Lucivaldo Adriano da Silva Trindade, além de Ricardo Reis (técnico) e Thays Reis, (team leader), também apoiados pela Seel.

“Agora que conseguimos a classificação para o mundial, iniciamos a partir da semana que vem a retomada do nosso treinamento, agora mais diversificado e com mais pessoas para formar um grupo maior, visando também o campeonato Brasileiro deste ano, que ocorrerá em etapas on-line e presencial”, contou Ricardo Reis, técnico da equipe.

As categorias disputadas foram Single Convencional (individual), Combi latino, (andante e usuário de cadeira de rodas), Duo freestyle (dois usuários de cadeira de rodas), Single freestyle (individual), Combi freestyle (andante e usuário de cadeira de rodas).

Davi Pontes ficou em 2° lugar na categoria single freestyle classe 1, e Cleyton e Tayane, com a segunda colocação na categoria freestyle duo classe 2. Já as medalhas de 3° lugar foram conquistadas por Davi Pontes (Conventional classe 1), Lucivaldo e Aliny (free style duo classe 2), Cleyton Bentes (freestyle single classe 1), Cleyton e Tais (combi latino classe 1), e Lucivaldo e Aliny (duo latino classe 2).

Uma curiosidade da vitória dos atletas paraenses é que a dupla Cleyton e Tayane, medalhista de prata, fez uma apresentação ao som da cultura paraense com a canção de tecnobrega Príncipe Negro é um Show.

“Em nome do Governo do Estado parabenizamos a equipe que voltou vitoriosa. Esse é o nosso trabalho de apoiar o esporte praticado pelas pessoas com deficiência para que mais paratletas possam continuar representando o Pará no cenário nacional e internacional e trazendo medalhas”, ressaltou o titular da Seel, Nivan Noronha.

Em 2019, os atletas participaram da Copa dos Continentes, em São Petersburgo, na Rússia, conquistando uma medalha de prata na categoria freetyle conjunto e a classificação de dois casais para a Copa do Mundo que aconteceu em novembro daquele ano, em Bonn, na Alemanha, alcançando a sétima colocação com Lucivaldo Trindade, no single convencional, e a 14ª colocação com Cleyton Bentes, na mesma categoria. Em ambas as competições, os atletas contaram com aporte financeiro da pasta estadual de Esporte e Lazer.

Também em 2019, no XVIII Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, realizado em Juiz de Fora (MG), o grupo conquistou 12 medalhas de ouro, 9 de prata e 1 de bronze.

Ano passado, de modo virtual, o grupo disputou o Campeonato Brasileiro & Open CBDCR conquistando 10 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze no brasileirão e 8 medalhas de ouro e 3 de bronze no open.

Em março deste ano, no Campeonato Internacional On Line da modalidade, Cleyton Bentes foi o campeão mundial na categoria single freestyle.

Texto: Paula Portilho (Ascom/SEEL)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará