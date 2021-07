Atletas paraenses vão disputar pela primeira vez o Brasileiro de natação

Os nadadores paraenses, Quezia Pereira e Marcos Ramos, estão de malas prontas para viajar para Minas Gerais, onde irão disputar, pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Infantil de Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo. A competição será realizada no período de 22 a 24 de julho, em Belo Horizonte. Para ir ao evento, os atletas contaram com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A dupla irá competir pela categoria Infantil 1. Quezia, 12 anos, iniciou sua carreira esportiva aos 8 anos e já na primeira competição oficial a nadadora conquistou quatro medalhas das cinco que disputou, sendo duas de ouro e duas de prata. Em 2018, Quezia também passou pelo atletismo no projeto que funcionava no Estádio Olímpico do Pará (EOP). Mas sua paixão era a natação onde, atualmente se encontra em 4° lugar no ranking brasileiro, nos 50 metros peito.

No Brasileiro, Quezia irá disputar a prova de 100 metros peito. “Como é meu primeiro brasileiro, claro que me dá um medo, um frio na barriga, mas não é isso que vai me parar. Independente do resultado vou fazer meu melhor, porque é uma forma de agradecimento a todos que estão me apoiando, e é um orgulho representar o Pará”, disse a nadadora.

Marcos Ramos, 12 anos, é outro beneficiado pela Seel, na competição ele fará as provas de 100 metros e 200 metros peito. O atleta treina ao lado da Quezia na Tuna Luso Brasileira. “Estou muito feliz porque é a primeira vez que vou sair do Pará. Estou indo para um lugar bem mais longe. Estou bastante nervoso e ao mesmo tempo feliz. Ir com a Quezia me dá motivação, ainda mais que treinamos todos os dias juntos na Tuna”, conta Marcos.

“Importante destacar que o apoio da Seel em fomentar o esporte em diversas modalidades, incentivando os jovens, que desde a infância eles possam praticar o esporte”, afirma Vitor Borges, secretário-adjunto de Esporte e Lazer.

O Brasileiro é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) com intuito de desenvolver o intercâmbio desportivo em todo o território nacional e colaborar na difusão e apuro do nível técnico de alto rendimento da natação brasileira.

Por Bianca Rodrigues / Ascom Seel

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará