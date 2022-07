Na tarde deste sábado (23) Atlético-CE e Manaus se enfrentam pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partida será no Estádio Domingão, em Horizonte-CE, as 15h, com cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

O Atlético-CE é o lanterna da competição com apenas 13 pontos, a águia da Precabura vem de uma derrota no seu último confronto contra o Brasil de Pelotas. Até agora a equipe conseguiu vencer apenas três vezes, tendo oito derrotas e quatro empates na sua trajetória nesta competição.

O seu adversário Manaus, também vem de uma derrota. Perdeu em casa para o Volta Redonda, de 2 a 1. Atualmente a equipe ocupa a 11ª, com 21 pontos, o foco, é tentar entrar no G-8.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação