ATLÉTICO-CE X REMO | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 10.07.2022

Na noite deste domingo (10) o Atlético-CE enfrenta o Clube do Remo, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal de A Provincia do Pará, e com a equipe da Rádio Super Marajoara Am 1130, ao comando de Carlos Magno na narração, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

A partida de hoje promete muito suor de ambas equipes. Para o Cearense que está na lanterna da competição com um total de 10 pontos, precisa fazer de tudo para sair vitorioso na rodada desta noite. O time não está em uma boa fase, já são quatros jogos sem saber o que é ganhar, até agora foram duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. um dos piores resultado da equipe cearense foi contra o Mirassol na qual levou uma goleada por 6 a 0.

O clube Azulino também não está em um dos seus melhores momentos, faz quatro partidas que a equipe não vence, sua posição atual é a 11ª colocação, com 18 pontos, seu ultimo confronto contra seu principal rival, o Paysandu, a equipe terminou a partida empatado por 2 a 2. O objetivo dos azulinos é chegar no G-8.

Acompanhe ao vivo tudo que vai rolar neste jogo emocionante, acessando nossos canais de comunicação.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira