ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS | COPA DO BRASIL | 27.07.2022

Nesta quarta-feira (27), o Atlético-GO e Corinthians entram em campo no Estádio Antônio Accioly, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá a cobertura ao vivo pelo canal no Youtube de A Província do Pará.

O Atlético-GO, chega neste confronto cheio de gás após ter vencido o jogo de volta, em cima do Goiás por, 3 a 0. E seu desempenho continua bem, pois na Copa Sul-Americana, a equipe continua, e irá enfrentar o nacional-URU nas quartas de final.

Já o seu adversário, o Corinthians também está bem nas quartas de final. Depois de golear o Santos por 4 a 0 no jogo de idas das oitavas de final. Para o grande duelo desta noite, o Vitor Pereira conta com reforço para essa partida.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação