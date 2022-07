ATLÉTICO-MG X EMELEC – LIBERTADORES – OITAVAS DE FINAL – 05.07.2022

Na noite desta terça-feira (05) o Atlético-MG recebe o Emelec (EQU), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG) a partir das 19h15, pelas oitavas de final da libertadores, e terá a cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.



Na partida de ida o duelo ficou empatado 1×1, na partida de hoje, quem vencer já garante uma vaga para as quartas de final da competição continental. Caso a partida de hoje termine empatada, a decisão terá que ser nas penalidades.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação