Hoje (22) será uma noite de clássico no Estádio do Mineirão, pois Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil a partir das 21h30, o jogo terá cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

Esse é o segundo confronto entre ambas equipes, e para hoje, quem vencer a partida, já entra no próximo jogo de volta com vantagens, previsto para ocorrer no Maracanã dia 13 de julho.

Sem vencer a quatro jogos, o Atletico-MG quebrou o jejum de jogos no ultimo duelo com o Flamengo encarado no domingo passado. Essa vitória levanta o gás e a expectativa do Galo para adquirir resultados positivos no jogo de logo mais.

Devido ao péssimo desempenho do Flamengo no último confronto contra o Galo, a equipe do Doriva Junior precisou acrescentar no meio-campo o volante Willian Arão e trocar o ofensivo Ayrton Lucas Por Filipe Luís.

Foto: Divulgação