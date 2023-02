Atlético Mineiro confirma a chegada do zagueiro Mauricio Lemos

O Atlético Mineiro de Eduardo Coudet tem mais uma opção para o sistema defensivo. Nesta quinta-feira (16), o time mineiro oficializou a contratação do uruguaio Mauricio Lemos, que assina contrato até o fim de 2023.

Atualmente com 27 anos, Lemos era carta fora do baralho com Jorge Jesus no Fenerbahçe. Sem atuar desde agosto e próximo do fim do vínculo com os turcos, o zagueiro disputou apenas cinco jogos na atual temporada.

Formado no Defensor Sporting, do Uruguai, Mauricio Lemos tem dois jogos pela seleção de seu país e soma passagens por Ruzin Kazan, Las Palmas, Sassuolo e Beerschot, da Bélgica.

Agora, o Atlético Mineiro vai contar com seis zagueiros em seu plantel. Os titulares de Coudet têm sido Jemerson e Bruno Fuchs, e o Galo ainda conta com Nathan Silva, Réver e o lesionado Igor Rabello.

