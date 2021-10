Ato cobra justiça pela morte de presidente de ONG assassinado em Redenção, sul do PA

Cícero Rodrigues da Silva foi morto em março de 2020. Um cabo da PM seria o executor do crime.

Em Redenção, sul do Pará, manifestação pede agilidade em investigação de assassinato

Nesta quarta-feira (20), um ato relembrou a morte de Cícero Rodrigues da Silva, presidente de uma ONG de apoio a pessoas com epilepsia, em Redenção, no sul do estado. Ele foi assassinado em 2020. A manifestação cobrou agilidade da justiça no processo que indiciou cinco pessoas pelo crime.

De acordo com o Ministério Público, há indícios de que um cabo da polícia militar, dois advogados e um servidor público teriam envolvimento no sumiço de Cícero no dia 20 de outubro de 2020. Ainda de acordo com as investigações, os suspeitos, que já estão presos, queriam o controle da ONG e com isso acesso às verbas públicas, mais de um milhão de reais, destinados a associação da vítima.

Segundo as investigações, Cícero entrou no carro de um dos investigados, o cabo da polícia militar Thiago Santana da Silva que seria o executor do crime. O veículo saiu da cidade e só voltou horas depois. A partir daí, Cícero não foi mais visto. O advogado de defesa do cabo, nega as acusações. A audiência de instrução de julgamento do caso foi marcada para o dia 18 deste mês.

Em maio de 2021, depois de quase seis meses de desaparecimento, parentes e amigos enterraram o corpo da vítima. Exames confirmaram que a ossada, encontrada pela polícia no dia 22 de março era de Cícero. A ossada foi encontrada próxima às margens da PA- 287, rodovia que dá acesso a Cumaru do Norte.

Fonte g1.globo.com