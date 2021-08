Ato neste sábado (28) marca início da vacinação com a 3º dose para idosos institucionalizados

Na manhã deste sábado (28), o governador do Estado realizou ato simbólico que marca o início da vacinação de idosos institucionalizados com a 3a dose da vacina contra Covid-19. A medida atende a orientação do Ministério da Saúde divulgada nesta semana, que visa reforçar a imunização desse grupo prioritário iniciando por pessoas que moram em instituições de longa permanência.

A campanha iniciou por idosos institucionalizados Lar Pão de Santo Antônio, em Belém, e seguirá posteriormente com os imunossuprimidos, até atingir as demais idades.

“Hoje nós iniciamos mais uma etapa do plano estadual de vacinação seguindo as orientações científicas que avaliam que é importante para a eficácia da proteção que haja um reforço de terceira dose para os idosos. Lembrando de que neste momento estamos trabalhando essa faixa etária garantindo também a continuidade do plano para aqueles que ainda estão recebendo a primeira dose, como também para aqueles que precisam dar continuidade com a segunda dose. O apelo é que nós continuemos todos juntos trabalhando para a proteção da população e a toda a sociedade a atenção aos calendários para que possamos nos proteger e vencer o coronavírus”, ressaltou o governador do Estado, Helder Barbalho.

Para o secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho, a estratégia é essencial para proteger um grupo mais vulnerável. “É um momento muito importante porque todos os estudos indicam a necessidade da aplicação da 3a dose para reforço nos idosos. Esse processo é muito importante para que possamos aumentar a imunidade desse público que é mais vulnerável e suscetível a apresentar complicações da Covid-19”.

A imunização deste grupo foi a primeira segundo o Plano Estadual de Vacinação Paraense contra a Covid-19 e será feita dentro das próprias instituições assim como foi realizado com as duas primeiras doses.

Ocirema Mota, 79 anos, estava ansiosa por mais uma dose da vacina e ressaltou a importância da imunização. “Nossa expectativa é muito grande, é uma forma de completar um ciclo, dado ao atual estágio da doença, então nós ficamos satisfeitos de fazer esse reforço. Estamos felizes e principalmente esse momento demonstra a preocupação que o governo tem tido com os idosos que somos os mais vulneráveis”, avaliou.

A vacinação acontecerá conforme o envio de imunizantes feito pelo Ministério da Saúde. As doses que serão usadas para o reforço nos idosos institucionalizados começaram a ser enviadas na última sexta-feira (27) aos municípios que são os responsáveis pela aplicação dos imunizantes.

Por Laís Menezes (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Kadu Alvorada