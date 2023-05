Ato público do 1º de Maio ocorre em conjunto com a ação do TerPaz do governo estadual

Mais de quatro mil pessoas compareceram à Praça da República, em Belém, nesta segunda-feira, dia 1º de maio, na ação “TerPaz Dia do Trabalhador”, realizada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania – Seac, em parceria com a Secretaria de Saúde – Sespa, Secretaria de Cultura – Secult, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster, Defensoria Pública do Estado, Polícia Civil, Fundação ParáPaz, Fundação Cultural do Pará e União Geral dos Trabalhadores – UGT-Pará. A ação começou às 8h e se encerrou ao meio-dia com show do cantor Markinho e Banda. A programação cultural foi aberta pela banda Zona Urbana, que deu um show de flasback e colocou os milhares de trabalhadores para dançarem e cantarem.

O sindicalista Zé Francisco, presidente da UGT-Pará, fez a abertura do ato público ao lado do secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando. O sindicalista, que é ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado, disse que o ato do 1º de Maio não foi mudando pela UGT porque é sagrado e tem de acontecer no Dia do Trabalho. Agraceu a parceria com o governo do Estado do Pará por meio das secretarias envolvidas na ação que atendeu milhares de pessoas.



Zé Francisco levou para a Praça da República dirigentes de mais de 40 sindicatos e, durante a programação, fez o sorteio de dezenas de cestas básicas entre os trabalhadores presentes no evento.

“Em todo o Brasil, a UGT está fazendo este ato, como no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, na defesa da valorização dos trabalhadores, da criação de políticas públicas para geração de emprego e renda, melhores salários e condições de trabalho”, disse o sindicalista apoiado por centenas de sindicalistas ugetistas. Na ocasião, Zé Francisco anunciou que a executiva estadual será assumida pelo sindicalista Ivã Duarte, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Pará, e que ele continuará em atividades sindicais tanto na UGT, quanto na executiva nacional que tem a presidência de Ricardo Patah.

Imagens: Nazaré Sarmento/Roberto Barbosa e Izabelly Victtórya/Ronabar