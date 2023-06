Ator chega a acordo com mulher que o acusou de estupro

Nesta terça-feira (6), o ator americano Cuba Gooding Jr. chegou a um acordo com uma mulher que o acusa de tê-la estuprado há 10 anos em um quarto de hotel em Nova Iorque. A mulher exigia uma indenização de 6 milhões de dólares (R$ 29,54 milhões).

O acordo extrajudicial, cujos detalhes não foram divulgados, foi fechado justamente no momento em que começava a seleção do júri para o julgamento civil deste caso no tribunal federal de Manhattan, segundo apontou a emissora ABC.

A conhecida advogada Gloria Allred, que representa a mulher, se recusou a falar com a emissora sobre o acordo. Se o julgamento tivesse continuado, três outras mulheres que acusaram o ator de abuso sexual poderiam ter testemunhado.

O ator de 55 anos negou as acusações da mulher, que diz ter conhecido Gooding Jr. em agosto de 2013 em um restaurante de Nova Iorque. A denunciante disse que ele a convidou para um drink no hotel onde estava hospedado.

A mulher afirma que o ator pediu que ela o acompanhasse até seu quarto enquanto ele trocava de roupa.

Nos autos do processo, a mulher detalha que o ator colocou uma música, ficou entre ela e a porta do quarto e que começou a se despir. Em seguida, quando tentou sair do quarto, Gooding Jr. “bloqueou a porta e a empurrou para a cama”.

A suposta vítima afirma ainda no documento legal que disse “não” várias vezes ao ator, “mas ele não parava” de tocá-la.

Gooding Jr., por sua vez, garante que esse encontro no quarto do hotel foi consentido.

O acordo desta terça ocorre 1 ano depois que o artista se declarou culpado em outro caso no qual uma mulher o acusou de apalpá-la enquanto trabalhava em um bar.

Cuba é vencedor do Oscar de 1996 por seu papel em Jerry Maguire.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Andreu Dalmau