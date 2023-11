Ator colombiano é encontrado morto com pés e mãos amarrados

Kevin Andres Muñoz Tovar, ator colombiano de 23 anos, foi encontrado morto com as mãos e pés amarrados, na última segunda-feira (20). As informações foram reportadas pelos sites Daily Mail e The Sun. De acordo com a polícia local, o corpo do ator apresentava vários ferimentos de facão e sinais de tortura.

Um homem de 19 anos foi preso, suspeito de ter efetuado o crime na cidade colombiana de Tuluá, conforme informou o Major Nicolas Guillermo Suarez Plata, do distrito policial local.

– O Departamento de Polícia de Valle informa que, graças à informação oportuna fornecida pelos cidadãos, em um destacamento operacional da Polícia, a captura de um homem de 19 anos foi alcançada. Minutos antes, ele teria participado do homicídio de Kevin Andres Munoz Tovar, renomado ator de cinema colombiano.

Ainda de acordo com o comunicado, testemunhas informaram que havia mais de um criminoso, mas que conseguiram fugir.

A motivação por trás da morte do ator ainda está sob investigação.

Kevin ficou conhecido em seu país após sua atuação no filme Lavaperros, em 2020, dirigido por Carlos Moreno. Em 2022, ele participou da série Echo 3, da Apple TV.

– Tive a oportunidade de dividir um set com atores como Luke Evans e Juan Pablo Raba. Espero que gostem. Posteriormente postarei o conteúdo para mostrar como é um dia de filmagem nesse tipo de produção – escreveu em seu perfil no Instagram ao compartilhar o trabalho.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal