Ator da Globo que foi preso com pornografia infantil é solto

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura do ator José Dumont, preso em flagrante no dia 15 de setembro deste ano pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A decisão é da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

Dumont estava preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio, e foi solto já na manhã desta quarta-feira (12). Ele vai usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça.

De acordo com o jornal Extra, o Tribunal de Justiça informou que a prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas e “de acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação”.

A denúncia que resultou na prisão do ator partiu de vizinhos. De acordo com a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora teriam flagrado o ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias.

Ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do ator, a polícia encontrou vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular pessoal e no computador. A Justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados. Armazenar imagens de sexo envolvendo crianças é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube gmCast