Ator da Marvel foi atingido por máquina de remover neve

O acidente que deixou o ator Jeremy Renner, de 51 anos, em estado crítico foi causado por uma máquina de remover neve, de acordo com o relato de uma testemunha. Ao site TMZ, a fonte explicou que a máquina passou por cima de uma das pernas do artista e o feriu também em outras partes do corpo, deixando muito sangue no local.

De acordo com vizinhos, o local foi tratado como uma cena de crime, com policiais chegando às 20h para atender a ocorrência e apreender o equipamento. As autoridades irão investigar o ocorrido, pois a máquina possui mecanismos de segurança que deveriam impedir acidentes do tipo.

No momento do incidente, o intérprete de Gavião Arqueiro, da Marvel, limpava resquícios de uma nevasca que atingiu a cidade de Reno, em Nevada, onde ele reside. A forte tempestade deixou 35 mil casas sem energia na região.

Renner foi levado às pressas de helicóptero para um hospital e se encontra em estado grave, porém estável. O ator está recebendo cuidados médicos e é acompanhado por sua família.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais