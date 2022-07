Ator da Netflix é condenado à prisão por pornografia infantil

O ator Jerry Harris, de 22 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por consumir e distribuir pornografia infantil, além de assediar e abusar sexualmente de menores de idade. O artista ficou conhecido pela série documental da Netflix, Cheer, que retrata a vida da equipe de líderes de torcida da Universidade de Navarro.

As acusações contra Harris vieram à tona no ano de 2020, após uma mãe que vive no Texas afirmar que seus dois filhos foram abusados pelo ator. Ele foi preso preventivamente no mesmo ano, na cidade de Chicago.

Em fevereiro de 2021, o dançarino admitiu ser culpado, contando ter trocado conteúdo pornográfico com ao menos dez adolescentes, tendo consciência de suas idades. As vítimas tinham entre 13 e 17 anos e moravam em ao menos três estados diferentes.

À época, o ator relatou ter pagado um rapaz de 17 anos para que ele lhe enviasse nudes e viajado até a Flórida para “se envolver em conduta sexual ilícita” com um menor de 15 anos. Ele também afirmou que pedia para os jovens terem relações sexuais na sua frente.

Por meio de seus advogados, Harris afirmou sentir remorso pelo dano causado, e que sua confissão tinha como objetivo “assumir a responsabilidade pelas próprias ações”. Ele ainda expressou seu desejo de passar “o resto de sua vida” se redimindo pelos seus erros.

Harris segue preso em Chicago.

Por Thamirys Andrade