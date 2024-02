Ator da Record desaparece após entrar em carro no Rio de Janeiro

O ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos, está desaparecido, tendo sido visto pela última vez na última sexta-feira (2), em Coelho Neto, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele atuou na novela Gênesis, da Record TV.

Segundo relato de testemunhas, Edson estava em um bar, quando foi chamado por um homem e saiu com ele em seu próprio carro. Foi dito também que não houve discussão entre ambos. Não há mais informações sobre o que aconteceu depois.

Edson trabalha como entregador de aplicativo há dois meses. No dia de seu desaparecimento, na sexta, havia uma entrega para ele fazer no bairro do Grajaú. A entrega no entanto aparece com status de cancelada no aplicativo.

Em entrevista à Record TV, a mãe de Edson disse que o filho não tem o costume de ficar sem dar notícias por dias, sobretudo por se pai de duas crianças, de 2 e 7 anos.

A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso foi encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

– O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará prosseguimento às investigações. Diligências estão em andamento para localizá-lo – diz o texto da corporação.

O carro de Edson não possui GPS, mas a última localização registrada pelo aparelho celular dele teria sido o município de Japeri, na Baixada Fluminense.

A polícia está tentando localizar o ator por meio de câmeras de segurança da região.

