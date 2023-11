Ator de 31 anos expõe diagnóstico de câncer no cérebro

O ator Barton Cowperthwaite, de 31 anos, usou as redes sociais para revelar que recebeu o diagnóstico de glioma, tipo de câncer que atinge o sistema nervoso central. O ator lançou uma vaquinha virtual para ter ajuda financeira em sua cirurgia e recuperação.

Cowperthwaite é conhecido por ter atuado na série O Preço da Perfeição, da Netflix. Ele também é bailarino.

“Ontem fui diagnosticado com pelo menos um glioma de estágio 2. É um tumor cerebral de tamanho considerável. As células do tumor se originam no cérebro, e não se espalharam para qualquer outra parte do corpo”, relatou o jovem.

Ele também disse que terá que passar por um procedimento para a retirada do tumor.

“O único tratamento para algo assim é a cirurgia cerebral”.

Embora Barton e a família ainda estão em busca de uma segunda opinião médica, tudo indica que a cirurgia deve ocorrer na próxima semana.

Imagem: Divulgação