Ator de ‘House’ se assume gay aos 44 anos e revela que está noivo

Kal Penn planeja seu casamento com o parceiro com quem vive um relacionamento há 11 anos

O ator Kal Penn, que esteve no elenco das séries “House” e “How I Met Your Mother”, falou abertamente pela primeira que é gay e que está noivo do parceiro com quem vive um relacionamento há 11 anos. O artista, de 44 anos, contará detalhes de como conheceu e se apaixonou pelo noivo, identificado apenas como Josh, em uma autobiografia intitulada “You Can’t Be Serious”. Em entrevista à People, Kal falou que não escondeu o noivo, pois sempre agiu naturalmente quando estava com ele em locais públicos. “Estou muito animado para compartilhar nosso relacionamento com os leitores”, declarou o ator, que também enfatizou que tomou cuidado ao citar não só o noivo, mas também os pais e o irmão no livro, pois todos são tímidos e querem ficar longe dos holofotes.

“O objetivo de escrever este livro é fazer com que o leitor sentisse como se estivéssemos tomando uma cerveja juntos. Eu pensei, se devemos sentir que estamos tomando uma cerveja juntos, então eu quero contar as minhas histórias e eu quero que o leitor as experimente com a mesma alegria que eu as experimentei. Foi assim que meus amigos conheceram meus pais e Josh”, comentou o intérprete de Lawrence Kutner, em “House”. Tendo o apoio da família e dos amigos, o ator quis expor no livro toda a gratidão que sente por ser aceito como ele é. “Queria que minha história fosse autêntica do meu ponto de vista e contada de uma forma que fizesse as pessoas sentirem que realmente me conhecem pessoalmente.” O livro será lançado nos Estados Unidos na terça-feira, 2. Os detalhes do casamento de Kal com Josh ainda estão sendo negociados, isso porque o ator gostaria de um grande casório no estilo indiano, mas o noivo prefere algo simples.

Fonte Jovem Pan