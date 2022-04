Ator de ‘La Casa de Papel’ chora ao ver casa destruída por incêndio

O ator Miguel Herrán que estrela as séries espanholas La Casa Del Papel e Elite, publicou um vídeo em umas das suas redes socias que assustou os fãs.

Nas imagens da postagem, é possível ouvir a frase “Não acredito, minha casa”, enquanto aparece a imagem de uma casa pegando fogo. Embora as imagens não mostrem necessariamente Herrán chorando, o vídeo impactou muitos fãs, que ficaram assustados e viralizou nas redes sociais provocando uma série de comentários.

Ao longo do vídeo, Miguel mostra o que supostamente seria o resultado das chamas extintas e que teria sobrado do incêndio. Entre os escombros há livros e móveis queimados, também mostra a estrutura danificada do imóvel. No vídeo é possível ainda ouvir ao fundo um rádio comunicador da polícia ou bombeiros no local.

Após a repercussão do vídeo, o ator não postou mais nenhum conteúdo. Por meio de comentários na publicação, fãs afirma que as imagens são fake ou nada mais que um spoiler e marketing sobre algum novo trabalho de Miguel. Até o fechamento desta matéria, não há mais informações sobre o caso.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Redes sociais Miguel Herrán

Imagens: Reprodução internet