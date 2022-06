Ator de Riverdale matou a mãe e planejava matar o 1º ministro

O ator canadense Ryan Grantham, de 24 anos, matou a mãe com um tiro na nuca e planejava, em seguida, matar o primeiro-ministro Justin Trudeau, conforme informou o site do canal de TV local CBC News, nesta terça-feira (14).

O ator passa por julgamento no Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, na cidade canadense de Courtenay. A previsão é de que ele seja condenado à prisão perpétua. O crime foi cometido em 31 de março de 2020. Barbara Waite, de 64 anos, estava em casa tocando piano quando foi atingida por um único tiro na nuca, disparado pelo filho.

Após o crime, Grantham pegou dinheiro, comprou maconha, fez explosivos coquetel molotov e assistiu TV. Em seguida, ele cobriu o corpo da mãe com um lençol e foi dormir. Já no dia seguinte, o ator colocou velas em torno do corpo da mãe e pegou a estrada para assassinar Justin Trudeau.

Em sua “preparação” para assassinar o primeiro-ministro, Grantham tinha no carro três armas, munição, 12 coquetéis molotov, material de acampamento e um mapa com instruções para chegar à casa do político. No entanto, durante o trajeto, ele desistiu da ideia.

O corpo de Barbara Waite foi achado pela filha Lisa Grantham, irmã do ator.

– Como posso confiar em qualquer pessoa após o meu único irmão executar a minha mãe com ela de costas? – disse Lisa ao depor no julgamento do irmão.

Grantham ainda não depôs no julgamento, mas nos relatórios do processo consta que o ator confessou o crime, alegando que pensava em “poupar a mãe da tristeza de saber da violência que ele estava prestes a cometer”.

Grantham iniciou sua carreira ainda criança, estrelando comerciais na TV canadense. Ele também já integrou o elenco das séries Riverdale e Supernatural.

Fonte: Pleno News