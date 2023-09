Ator de Suits e CSI: Nova York morre, e mãe confirma suicídio

A mãe do ator Billy Miller, que morreu na última sexta-feira (15), aos 43 anos, se pronunciou sobre a causa da morte do artista, que até então não havia sido revelada. Miller era mais conhecido por papéis nas séries Suits, em que viveu Marcus Specter, e CSI: Nova York, na qual interpretou Will Graham. Ele completaria 44 anos no último domingo (17).

Por meio de um comunicado no Twitter divulgado por Marnie Sparer, empresária do ator, a mãe de Miller, Patricia, disse que o filho morreu de suicídio.

– Eu gostaria de agradecer pessoalmente aos muitos fãs e amigos pessoais pela quantidade de amor, preces e condolências enviadas a mim e à minha família sobre a morte devastadora do meu filho BJ – Billy Miller – escreveu ela.

– Ele lutou uma longa e valente batalha conta a depressão e bipolaridade por anos. Ele fez tudo o que pode para controlar a doença. Ele amava sua família, seus amigos e seus fãs, mas no fim a doença ganhou a batalha e ele entregou a própria vida – revelou.

Patricia Miller ainda reforçou que outras supostas causas para a morte – como infarto fulminante – que haviam circulado não são verdadeiras e completou:

– Todos nós o amávamos muito e estamos desesperadamente tentando lidar com a perda”.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Daytime Emmys