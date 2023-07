Ator é condenado por armazenar pornografia infantil

O José Dumont foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. A decisão é da juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJ-RJ. As informações são do site do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Como o artista tem mais de 70 anos de idade, a pena inicial, de 1 ano e dois meses, foi atenuada e ele foi condenado a 1 ano de reclusão no regime aberto.

Dumont chegou a ser preso em flagrante no dia 15 de setembro de 2022, após ser denunciado por vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias. A polícia apurou que o ator se aproximou do menino há um ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes.

Ao realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do ator, a polícia encontrou vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular pessoal de Dumont e no computador dele. Na ocasião, a Justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados.

