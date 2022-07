Ator é interrompido por esposa por dar entrevista sem máscara

O ator Stênio Garcia foi surpreendido pela esposa, Marilene Saade, enquanto concedia uma entrevista sem máscara. Ela tapou o rosto do marido e disse que ele não pode pegar coronavírus.

– Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Não, desculpa, por favor! Acabou – falou a esposa do ator.

O caso foi comentado pela equipe do programa A Casa é Sua, da RedeTV!. O episódio ocorreu quando Garcia estava conversando com um jornalista, durante um lançamento de Beth Goulart, em uma livraria no Rio de Janeiro.

– Gente, uma situação constrangedora – comentou o jornalista, ao ver que a entrevista tinha sido interrompida.

Nas redes sociais, várias pessoas se manifestaram sobre o episódio e o nome do ator ficou nos destaques do Twitter, nesta quarta-feira (13).

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/RedeTV!