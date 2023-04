Ator francês é acusado de abuso por 13 mulheres, diz jornal

O ator francês Gérard Depardieu está sendo acusado por um grupo de 13 mulheres de má conduta nos sets de diferentes produções entre 2004 e 2022, embora o intérprete negue as alegações. As informações foram publicadas, nesta quarta-feira (12), pelo jornal online investigativo francês Mediapart.

Essas histórias somam-se a uma investigação judicial aberta contra Depardieu por um suposto estupro na sequência de uma denúncia apresentada pela atriz Charlotte Arnould por fatos ocorridos em 2018.

Entre os 13 novos testemunhos (alguns anônimos e outros sob pseudônimos), três supostas vítimas já prestaram depoimento à Justiça, mas sem registrar queixa.

Entre elas estão atrizes e integrantes das equipes técnicas de filmagem em produções como a série Marselha, da Netflix.

Segundo o Mediapart, todas elas relataram histórias semelhantes sobre a suposta forma de agir de Depardieu e disseram que os eventos ocorreram em público.

Os relatos incluem toques sem permissão, tirar proveito de seu status de poder e fama e o comportamento agressivo do ator quando suas vítimas tentavam rejeitá-lo.

Diante dessas acusações, os advogados de Depardieu, que durante anos foi um dos rostos mais conhecidos do cinema francês em todo o mundo, negam “qualquer conduta criminosa”, de acordo com o Mediapart.

As acusações de comportamento sexual impróprio não são as únicas polémicas em que esteve envolvido o ator de 74 anos.

Em 2013, Depardieu adotou a nacionalidade russa em protesto contra as políticas fiscais do então presidente francês, o socialista François Hollande, e elogiava regularmente a Rússia de Vladimir Putin como “uma grande democracia”. No entanto, se manifestou contra a invasão da Ucrânia.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/PACO TORRENTE