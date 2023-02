Ator Ilya São Paulo é encontrado sem vida em sua casa no RJ

Faleceu nesta terça-feira (31) o ator Ilya São Paulo, 59 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua casa, no Rio de Janeiro, por sua esposa, Cláudia Provedel. A causa da morte não foi revelada até o momento.

Quem confirmou a morte do artista foi o ator Anselmo Vasconcelos, que explicou que Ilya ficou internado por um longo tempo no Hospital Municipal Miguel Couto para tratar de um ferimento no ombro, mas já tinha recebido alta.

– Passou por longa internação no Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Claudia – esclareceu Anselmo para uma seguidora no Instagram.

Ilya iniciou sua carreira na Globo em 1992 e atuou em muitas novelas como Os Mais, A Casa das Sete Mulheres e outras. Em 2009, ele foi contratado pela Record TV e trabalhou nas novelas Bela, a Feia, Ribeirão do Tempo e outras.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação