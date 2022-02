Ator José Carlos Sanches é encontrado sem vida em seu apartamento

Nesta última sexta-feira (25), o ator de 67 anos foi encontrado morto em seu apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada neste sábado (26) pela assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

“A 12ª DP (Copacabana) instaurou inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos”, informou a assessoria. O corpo de José Carlos, que foi galã da década de 80 da TV Globo, foi encontrado em sua residência pelos policiais próximos à sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. O procedimento de identificação a partir das digitais dos pés e das mãos ainda vai ser realizado. Segundo uma fonte, o artista deve ter morrido há pelo menos quatro dias, devido ao estado de putrefação no qual o corpo foi encontrado. Familiares do ator compareceram ao IML na manhã deste sábado (26) para iniciar os trâmites funerários.

José Carlos Sanches participou de novelas que fazem parte da história da teledramaturgia da Globo. Sua estreia foi em Água Viva, de Gilberto Braga, quatro anos depois ele participou do seriado O Bem-Amado, em 1984, e no mesmo ano fez a novela Amor Com Amor Se Paga, reprisada pelo canal Viva. Um de seu papeis mais importantes foi realizado na novela Por Amor, onde ele fez o personagem de um piloto chamado Fausto. Outros clássicos que o artista participou foram Que Rei Sou Eu? (1989), Salsa Merengue (1996), As Filhas da Mãe (2001), O Profeta (2007), Cara & Bocas (2009). Seu último trabalho foi série Afinal, O Que Querem As Mulheres? de 2010. José Carlos usava suas redes sociais para postar fotos de paisagens e frases de reflexão.

Fonte: R7/Foto Destaque: Ator José Carlos Sanches. Reprodução/Instagram/José Carlos Sanches.