Ator José Mayer fica indignado e chama Rede Globo de “nefasta”

Nesta quinta-feira (16), a atriz Christiane Torloni durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Rede Globo, se solidarizou com o quadro de saúde de José Mayer. O ator precisou ficar internado por dez dias devido a um sangramento alveolar no pulmão. Torloni disse: “O Zé está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso para voltar à cena”.

Após a fala da renomada atriz, Patrícia Poeta optou por não citar o nome do ator, dando continuidade a pauta principal do programa, que era o aniversário de 90 anos de Manoel Carlos.

Nas redes sociais, José agradeceu a delicadeza de Christiane e criticou a emissora. Ao desabafar, o ator escreveu: “Apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração”.

REPERCUSSÃO

O caso gerou impacto nas redes sociais e internautas dividem opiniões.

– Sério isso? A pessoa não pode nem se expressar? Que feio Rede Globo! – escreveu uma internauta.

De acordo com o UOL, Mayer foi demitido da emissora após ser acusado de assédio sexual por uma figurinista. Após a denúncia, o contrato, que já havia vencido não foi renovado.

Em resposta à publicação do ator, uma seguidora disse que “assistiu ao programa ao vivo” e classificou a matéria que Mayer compartilhou como “infeliz” e a procura de “cliques”. O comentário obteve 120 curtidas.

Outros internautas discordaram e disseram que Patrícia não cortou a atriz. Já um grupo classificou a manchete, compartilhada por José Mayer, de “fake news”.

