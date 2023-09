Ator Kayky Brito recebe alta de hospital no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (29), o ator Kayky brito recebeu alta hospitalar. Ele passou 27 dias no hospital após ter sido atropelado, no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Kayky estava no Hospital Copa D’Or, que divulgou uma nota sobre a liberação do artista.

– O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internadodesde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência – diz o texto, assinado pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro e pelo diretor médico Marcelo London.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews/Thiago Duran