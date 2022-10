Ator Lee Ji Han é um dos mortos em festa de Halloween na Coreia

O ator e dançarino Lee Ji Han, de 24 anos, foi confirmado como uma das 153 pessoas mortas na festa de Halloween em Seul, na Coreia do Sul. O astro se encontrava no local quando houve tumulto nas ruas de Itaewon, deixando também 82 feridos, na última sexta-feira (29).

O caso foi confirmado pela agência 935 Entertainment, que cuidava da carreira de Lee.

– Também esperávamos que não fosse verdade e ficamos muito chocados ao ouvir a notícia. A família está sofrendo imensa dor agora, então estamos sendo muito cautelosos. Que ele descanse em paz – disse a agência.

Lee ficou famoso após participar do reality show Produce 101, em 2017.

Ainda não se sabe o que motivou o tumulto na festa que é tradicional na capital do país. O incidente ocorreu por volta das 22h22 (hora local; 10h22 em Brasília). De acordo com testemunhas citadas pela imprensa sul-coreana, uma queda coletiva ocorreu no topo da ladeira, causando um colapso em cadeia.

Imagens publicadas em redes sociais mostram um grande número de pessoas presas no beco enquanto equipes de emergência tentam evacuar algumas e aplicam manobras de ressuscitação em feridos.

