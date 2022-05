Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, pede dinheiro para cirurgia

No último sábado (28), o ator Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola de A Grande Família, usou seu perfil oficial para pedir ajuda em dinheiro para realizar uma operação na uretra e revelou detalhes de sua atual situação financeira.

O ator está à espera de uma cirurgia para conseguir retornar ao trabalho. No vídeo, ele fala que está esperando o procedimento, que é concedido pelo sistema de saúde público, para corrigir uma fístula uretral. Essa condição é uma espécie de ferida que se forma desde a última porção do intestino até a pele do ânus ou pênis.

– Estou precisando de ajuda, a coisa está barra pesada. Estou esperando para fazer minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra, mas estou com a glicemia muito alta. Tenho marcado endocrinologista para o dia 7 e preciso de ajuda. Não é muito, mas se puderem me ajudar, vou agradecer muito, porque só estou eu e minhas cachorras – disse em vídeo.

Marcos Oliveira explicou que essa ferida o impede de trabalhar e, por isso, está passando por tantas dificuldades financeiras.

– Espero que dê certo e vamos em frente. Estou louco para trabalhar. Não estou aguentando – desabafou.

– Estou desde dezembro esperando a minha melhora, mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando… E eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem – concluiu o ator.

A publicação já tem mais de 300 mil visualizações e mais de 1.500 comentários. A repercussão do vídeo do intérprete do Beiçola chamou atenção de diversas pessoas, inclusive da humorista Tatá Werneck.

A apresentadora se prontificou a ajudá-lo e o avisou nos comentários que tinha enviado uma mensagem privada no Instagram. João Pedro Delfino, que vive o Pinóquio em Poliana Moça, também respondeu ao apelo do ator e se disponibilizou a ajudá-lo.

Fonte: *AE