Ator que fez Dumbledore em Harry Potter morre aos 82 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (28), o ator Michael Gambon, aos 82 anos. Ele ficou conhecido ao interpretar Albus Dumbledore nos filmes de Harry Potter. Uma nota escrita pela família do ator afirma que ele faleceu no hospital após sofrer com uma pneumonia.

– Amado marido e pai, Michael morreu tranquilamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao seu lado, após um ataque de pneumonia. Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento dolorido e agradecemos suas mensagens de apoio e amor – diz a nota.

Apesar de ter atuado em longas como As Aventuras de Paddignton e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Gambon ficou eternizado no papel do diretor da escola Hogwarts. Assim como a grande maioria do elenco dos filmes do bruxo mais famoso dos cinemas, Michael Gambon tinha uma legião de fãs no Reino Unido. Nas redes sociais, fãs da saga lamentaram a perda e prestaram homenagens ao ator.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Cine Hogwarts