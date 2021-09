Ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3), em São Paulo

Ele estava internado com uma infecção nos pulmões em um hospital da rede Prevent Sênior e teve falência múltipla de órgãos.

Em julho deste ano, o ator já havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Mamberti nasceu em 22 de abril de 1939 e, durante mais de meia década, foi ator, diretor e artista plástico. Estreou no cinema em 1966 e logo colecionou papéis de sucesso em filmes como O Bandido da Luz Vermelha (1968), Toda Nudez Será Castigada (1973) e A Hora da Estrela (1985).

Na televisão, o ator ganhou os corações brasileiros com dois personagens específicos: o mordomo Eugênio na clássica Vale Tudo (1988) e o Doutor Victor do Castelo Rá-tim-bum, série da TV Cultura.

Em 2021, o artista lançou a autobiografia Sérgio Mamberti: Senhor do meu Tempo, escrita com o jornalista Dirceu Alves Jr. Nela, falou abertamente sobre a sua bissexualidade e o casamento de 37 anos com Ednaldo Torquato, que morreu em 2019. Mamberti deixa os três filhos Duda, Fabrício e Carlos.

Fonte: *AE