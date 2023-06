Atores de séries populares na Netflix participam de evento no Brasil

O Tudum: Um Evento Mundial para Fãs começou nesta sexta-feira (16), a no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, conhecido também como Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento da Netflix acontece até este domingo (18), e promete revelar os principais lançamentos da plataforma.

No primeiro dia de evento, nomes internacionais como Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Gal Gadot e Chris Hemsworth estiveram presentes para a divulgação de teasers e trailers inéditos de filmes e séries.

O filme Resgate 2, estrelado por Hemsworth, estreou na plataforma nesta sexta (16). Já Schwarzenegger está no serviço de streaming com a ficção Fubar e a série documental Arnold.

O elenco da aguardada série live-action de Avatar: A Lenda de Aang, também marcou presença interagindo com o público, além do elenco das séries Rainha Charlotte, The Archies, Bridgerton e O Problema dos 3 Corpos.

Os ingressos gratuitos do evento esgotaram, mas é possível acompanhar pela live no canal do YouTube da Netflix Brasil. A transmissão é comandada por Maisa, protagonista de De Volta aos 15, Chase Stokes, de Outer Banks, e Maitreyi Ramakrishnan, de Eu Nunca.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco/Ag News