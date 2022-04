Atos públicos pelo dia do trabalhador serão acompanhados pela  Guarda Municipal de Belém

As manifestações públicas pelo Dia do Trabalhador a ser realizado neste domingo, 1° de maio, serão acompanhadas pela Guarda Municipal de Belém. A atuação da GMB se inicia às 7h, para garantir o direito à ordem e segurança pública dos participantes do ato.



Estão previstas manifestações para o feriado em dois pontos: o ato contra o governo federal será realizado na Praça da República e não terá deslocamento. A manifestação em apoio ao governo federal sairá da Escadinha da Estação das Docas, no centro da cidade em direção à av. Doca de Souza Franco.



Para os dois eventos a GMB vai empregar 62 agentes, sete viaturas e 14 motos dos grupamentos Operacional e Táticos, que serão distribuídos de forma estratégica, onde realizarão segurança preventiva, combatendo atos de violência.

Direito à manifestação



Durante a semana, o comando da corporação encaminhou o chefe da Divisão de Operações e a equipe de planejamento para participar de reuniões com os demais órgãos de segurança e representantes dos movimentos prós e contra o governo federal, com a finalidade de que as manifestações sejam pacíficas, garantindo os direitos de todos os segmentos.

“Reunimos com os movimentos e explicamos que vamos garantir a segurança em vários pontos da cidade, assegurando que todos exerçam o livre direito à manifestação”, explica o inspetor, chefe da Divisão de Operações, Carlos Siqueira.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Thais Veiga