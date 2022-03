Atriz Ana Beatriz Nogueira está com câncer inicial no pulmão

No ar com a personagem Elenice, na novela Um lugar ao Sol, da TV Globo, a atriz Ana Beatriz Nogueira descobriu que está com um câncer no pulmão ainda em estágio bem inicial.

De acordo com a publicação, Ana teve influenza e precisou fazer uma tomografia. No resultado do exame, foi achado um pequeno tumor no pulmão. Kogut informou que a atriz vai operar e, em maio, quando começam as gravações de Olho por Olho, que substituirá a novela Pantanal no horário das 21h, ela estará liberada para o trabalho.

Ainda de acordo com a coluna, a personagem interpretada por Ana em Um lugar ao Sol será diagnosticada com Mal de Alzheimer. Com o agravamento da doença, ela acabará internada em uma clínica. Se o rumo da história não mudar, a personagem morrerá por complicações da Covid-19.

Ana, que esteve em cartaz no teatro e na televisão mesmo durante a pandemia, já está escalada para a novela Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, prevista para começar no final de 2022 após o fim da próxima novela da faixa das 21h, Pantanal.

Fonte: Pleno News

A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, nesta quarta-feira (2).