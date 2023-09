Atriz de A Praça é Nossa dá entrada em UTI após ter “apagão”

A atriz e humorista Marlei Cevada, que integra o elenco de A Praça é Nossa, no SBT, está internada na UTI de um hospital de São Paulo, após sofrer um desmaio em sua casa, no último sábado (2). A artista é conhecida pelos personagens Sangue, Nina e a Mileyde.

Em um comunicado nas redes sociais nesta terça-feira (5), a atriz explicou o ocorrido e tranquilizou os fãs e seguidores.

– Está tudo sobre controle (…) No sábado à tarde, eu tive um desmaio repentino no banheiro de casa, que me rendeu um galo enorme na testa – iniciou.

– Fui pro hospital para checar a cabeça e lá tive outro apagão. Aí, fui direto pra UTI, onde ainda estou – contou.

A humorista falou ainda que passou por muitos exames e acabou dando uma pausa em seus trabalhos “na marra”.

– Estou fazendo todo tipo possível de exame. Tive que parar na marra. Agora estou me cuidando, algo que estava adiando há tempos… Vou cuidar da Marlei, pra Marlei poder cuidar da Nina e do Sangue. No momento, é um turbilhão de pensamentos, mas eu só preciso de uma pausa para me cuidar – escreveu, citando os nomes de seus personagens.

