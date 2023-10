Atriz de The Crown morre aos 66 anos no Reino Unido

A atriz britânica Haydn Gwynne morreu aos 66 anos, na madrugada desta sexta-feira (20). De acordo com seu agente, a artista havia sido diagnosticada com câncer recentemente.

– É com grande tristeza que compartilhamos com vocês que, após seu recente diagnóstico de câncer, a estrela do teatro e da TV Haydn Gwynne morreu no hospital na madrugada de sexta-feira, 20 de outubro, cercada por seus amados filhos, familiares próximos e amigos – disse em comunicado à BBC.

– Gostaríamos de agradecer aos funcionários e equipes dos hospitais Royal Marsden e Brompton pelo atendimento maravilhoso nas últimas semanas – concluiu.

Haydn Gwynne estreou na TV britânica no final dos anos 80 com a série Nice Work. Posteriormente ela participou das produções Peak Practice, Merseybeat e Roma.

A artista ficou mais conhecida mundialmente por seus trabalhos em duas séries que retratam a realeza: The Crown e The Windsors. Na primeira, ela viveu Susan Hussey, uma das damas de companhia da rainha Elizabeth II. Já na segunda, uma comédia, ela viveu Camilla Parker, esposa do Rei Charles III.

A atriz também chegou a receber uma indicação ao prêmio BAFTA por sua atuação em Drop the Dead Donkey.

Fonte: Pleno News/Foto: WILL OLIVER/EFE/EFEVISUAL