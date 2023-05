Atriz diz que mentiu ser bissexual para ajudar comunidade

A atriz Maria Ribeiro disse que mentiu, tempos atrás, ao mentir publicamente se dizendo bissexual. Ela contou que, na época, tinha a intenção de ajudar a comunidade para acabar com a violência e o preconceito. As informações são do jornal Extra.

A artista fez uma mea culpa e disse ainda que, hoje, vê que cometeu um erro.

Hoje em dia eu vejo que errei. Mas eu achava que, se todo mundo assumisse que era bissexual, eu estaria ajudando. Roubei um lugarzinho de fala que não era meu… Eu quis dizer ali, tipo assim: ‘gente, vamos todo mundo dizer que é bissexual para ver se a gente tem menos mortes – falou.

As declarações foram dadas no podcast Desculpa Alguma Coisa.

Maria Ribeiro contou que já tentou ser bissexual.

– Já tentei, mas acho que falar tentar soa até irresponsável com a orientação sexual das pessoas. Já tive amigas que se apaixonaram por mim, mas eu sou hétero – disse.

Ela, que já foi casada com os atores Paulo Betti e Caio Blat, é mãe de dois filhos.

Fonte: Pleno News/Foto: Victor Chapetta / AgNews