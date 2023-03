Atriz Susana Vieira passa por cirurgia de emergência

Susana Vieira precisou passar por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (2). A atriz de 80 anos fez uma correção no pé esquerdo, que havia sido fraturado em janeiro.

De acordo com a assessoria da artista, ela estava usando uma bota ortopédica para a recuperação. No entanto, o osso não calcificou direito, sendo necessário que os médicos colocassem um pino.

A atriz chegou a se apresentar com a bota ortopédica em seu espetáculo teatral Shirley Valentine. Mas por causa do novo procedimento, as novas apresentações serão remarcadas para julho.

O acidente também fez com que Suzana ficasse de fora do carnaval. Ela iria desfilar pela Grande Rio, como todos os anos. Mas do desfile das campeãs a atriz não ficou de fora, sendo vista em um camarote na Marquês de Sapucaí com a bota ortopédica.

O ACIDENTE

Em janeiro, Susana caminhava pela capital paulista e fraturou o quinto metatarso ao enfiar o pé em um buraco enquanto ia pegar um táxi.

– Fui pegar um táxi e tinha um buraco no meio-fio. Isso não é nada perto da obrigação que eu tenho com meu público – disse na primeira apresentação após o ocorrido.

