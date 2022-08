Atropelado, morto e abandonado por Van na BR-316

Um grave e fatal acidente se registrou na tarde de sábado, 13, na Rodovia BR-316, altura da Curva do Cupuaçu, município de Santa Isabel do Pará, a 33 quilômetros de Belém, zona metropolitana da capital paraense.



Uma camioneta tipo Van atropelou e matou um homem que caminhava no meio fio, rumo a Belém. A vítima foi violentamente colhida e jogada no valado.



O impacto da batida foi tão grande que a vítima, ainda não identificada, teve a perna arrancada.



O condutor da Van, segundo a Polícia Rodoviária Federal, fugiu sem prestar socorro ao pobre homem.



As providências de remoção do corpo foram adotadas a partir da Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, que tenta identificar o veículo atropelador e seu motorista.



Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar