ATTO Sementes confirma presença na Show Agro Coopernorte, em Paragominas

A ATTO Sementes, líder na produção de sementes de soja e milheto no Brasil, estará presente na feira Show Agro, que ocorrerá entre os dias 24 e 27 de maio, em Paragominas, no nordeste do Pará. A participação da ATTO no evento tem o objetivo de fortalecer sua presença em uma importante região agrícola do país e contribuir com o aumento de produtividade.

A região do Pará tem experimentado um notável crescimento econômico e a ATTO tem desempenhado um papel importante nesse processo, com produção de sementes de alta performance para os agricultores da região alcançarem elevadas produtividades. O estado, conhecido por sua rica biodiversidade, tem sido capaz de equilibrar a preservação da natureza com o desenvolvimento da agricultura, proporcionando resultados expressivos.

Organizada pela Cooperativa Agroindustrial Paragominense (Coopernorte), distribuidora importante da ATTO Sementes, a feira inclui novidades no segmento, troca de experiências e palestras técnicas. A Coopernorte é a maior cooperativa agrícola do norte do País. Foi fundada em 2011 por 33 associados e tem como missão ser referência no agronegócio brasileiro pela comercialização de insumos, assistência agronômica e gestão de pessoas.

Além disso, levando inovação à feira, serão demonstradas duas plataformas digitais do Grupo ATTO: o MENTOR, que fornece inteligência climática ao agricultor, auxiliando na tomada de decisões nas operações agrícolas; e o PlantUP, uma plataforma de informações agrícolas que auxilia o produtor na escolha e no posicionamento das cultivares de soja, milho e algodão, contando atualmente com mais de 20 milhões de hectares cadastrados.

Como atrativos, a ATTO Sementes também oferecerá aos visitantes a oportunidade de utilizar o simulador da Stock Car, a principal competição automobilística da América do Sul, que conta com o patrocínio da empresa e ainda trazer a possibilidade do público visitar virtualmente sua Unidade Agroindustrial e conhecer o processo de produção das melhores sementes do país.

SOBRE O GRUPO

Com sede em Rondonópolis (MT), o Grupo ATTO é a holding proprietária da ATTO Sementes – antiga Sementes Adriana, líder na produção de sementes de soja no Brasil com 41 anos de história na agricultura nacional. O fundador do grupo, Odílio Balbinotti, chegou em Mato Grosso em 1980 e, mesmo com os desafios da época, conseguiu produzir sementes de qualidade para uma então nova fronteira agrícola, no município de Alto Garças. Desde 2003 a empresa é presidida por Odilio Balbinotti Filho e, além da semente de soja, passou a produzir sementes de milheto, crotalária, azevém e brachiaria, que plantam 2,0 milhões de hectares no Brasil e mais oito países. Em setembro de 2019, o Grupo lançou a plataforma PlantUP, que vem contribuir com a tomada de decisão do agricultor, alinhada com o propósito de elevar sua competitividade sem o aumento de custos.

Imagem: Divulgação