Atuação de noiva de Lula na campanha gera ‘atritos’ no PT

A noiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a socióloga Rosangela da Silva, tem causado um “conflito” no Partido dos Trabalhadores (PT). De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, a atuação”Janja” na campanha do ex-presidente acabou causando ruídos em algumas alas do partido.

Segundo o veículo, Janja possui uma postura diferente de Dona Marisa Letícia, esposa de Lula morta em 2017.

Enquanto a noiva participa de reuniões e opina sobre diversos assuntos, Marisa Letícia raramente acompanhava o petista em eventos.

Fonte: Pleno News