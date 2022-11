Atuação integrada da Segurança Pública garante tranquilidade no Enem 2022

Articulação em tempo real e ações efetivas garantiram a normalidade no segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (20), em todo o Pará. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) coordenaram as atividades, envolvendo mais de 10 órgãos e instituições.

Com um efetivo superior a 4 mil agentes públicos, a “Operação Enem 2022”, uma das maiores do Sistema de Segurança do Pará, ocorreu em 77 municípios. O esquema montado garantiu segurança no transporte das provas, no entorno dos locais e na organização do trânsito nas principais vias de acesso às instituições onde as provas foram aplicadas.

Na avaliação do titular da Diretoria de Operações Integradas da Segup, coronel Glauco Maia, as ações obtiveram êxito tanto no que foi programado, como nas céleres respostas às ocorrências que surgiram. “Tivemos um segundo dia tranquilo, seguindo o que ocorreu no primeiro dia de provas. Tudo dentro do esperado com as escoltas e até com as adversidades que surgiram, como quedas de energia e acionamentos dos órgãos do Sieds. Essa atuação garantiu uma boa prova para quem se inscreveu, e um turno tranquilo também para os agentes que estavam aptos para atender a qualquer demanda”, informou.

Comunicação – O diretor destacou ainda a agilidade na comunicação em tempo real com os 13 Centros Integrados Regionais instalados para a operação, além com do Comando Nacional, no Distrito Federal, por meio do Sistema Córtex. “Temos os centros regionais ao mesmo molde que o de Belém, porém em menor dimensão, mas que congregam os representantes do Sistema Público de Segurança e que monitoraram os municípios. Tudo isso interligado com o Distrito Federal através do sistema de comunicação, o que facilita a nossa atuação e monitoramento”, explicou.

Ocorrências – Dentre as ocorrências registradas, 20 quedas de energia, sendo 10 em Oriximiná (município do Oeste), devido ao furto de cabos na subestação, que afetou a rede local. As demais instabilidades no sistema de energia elétrica foram nos municípios de Igarapé-Miri, Tucuruí, Belém, Castanhal, Marituba, Mocajuba e Portel, sendo todas resolvidas sem prejuízo à execução do certame.

A Polícia Militar foi acionada em uma situação envolvendo perturbação do sossego alheio às proximidades de uma escola estadual na Avenida Almirante Barroso. A equipe se deslocou até o local, mas a situação já havia sido normalizada.

No Centro Integrado de Comando e Controle, os representantes das forças de segurança, juntamente com demais órgãos envolvidos, se reuniram para monitorar e agilizar o atendimento às ocorrências, para que a última etapa do Enem pudesse se realizar dentro da normalidade. Cerca de 1.000 câmeras foram utilizadas em todo o Estado na operação.

Regionais – A segurança pública instalou, mais uma vez, os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR) nos municípios de Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix do Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira, cobrindo todas as regiões do Estado.

A operação Enem 2022 envolveu, de forma integrada, os Correios, Exército, polícias Civil e Militar, grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (Gflu) de Segurança Pública (vinculados à Segup), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), guardas municipais, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), empresa Equatorial (concessionária de energia elétrica), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o certame, e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que o executa em nível estadual.

Texto: André Macedo – Ascom/Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará