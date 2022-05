Atual campeã, Bia Ferreira estreia com nocaute no Mundial de Boxe

A baiana Bia Ferreira estreou nesta quinta-feira (12), com direito a nocaute técnico, e se garantiu nas oitavas de final da categoria até 60 quilos, do Mundial de Boxe Feminino, em Istambul (Turquia). Medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, a brasileira volta a lutar no domingo, ao meio-dia, contra a chilena Valentina Bustamante. Todas as lutas de atletas do país têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico.

Detentora do título de 2019, quando ocorreu o último Mundial, Bia sobrou nesta manhã diante da pugilista Badmaarag Ganzorig (Mongólia). A brasileira desferiu golpes certeiros, obrigando a árbitra a interromper a luta para abrir contagem (quando o atleta não tem condições de seguir lutando). No segundo set, Bia confirmou ainda mais sua superioridade diante de Ganzorig, até que a árbitra interrompeu pela terceira vez para contagem, e decretou a vitória de Bia Ferreira por nocaute técnico.

Ontem (11), primeiro dia de participação brasileira no Mundial, as brasileiras Jucielen Cerqueira Romeu (57 kg) e Caroline Almeida ( 52 kg) também venceram a primeira luta e avançaram às oitavas. A última pugilista do país a estrear no Mundial será Viviane Pereira, ao meio-dia de sábado (14), que ficou de fora da primeira rodada. Nascida em São Felipe (BA), Viviane terá como adversária a vencedora do embate entre representantes de Turquia e Cazaquistão.

A competição, com 419 atletas de 93 países, segue até o próximo dia 20 na capital turca.

Próximas lutas

Sábado (14)

Estreia – 12h – Viviane Pereira x vencedora (representantes Turquia x Cazaquistão) – 75 kg

Oitavas de final – 12h – Jucielen Cequeira x Yeni Arias (Colômbia) – 57 kg

Domingo (15)

Oitavas de final – 8h – Caroline Almeida x Beiza Saracoglu (Turquia) – 52 kg

Oitavas de final – 12h – Bia Ferreira x Valentina Bustamante (Chile) – 60 kg

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil