Atual campeão, Corinthians estreia com vitória no Brasileiro Feminino

A edição 2021 da Série A1, primeira divisão, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou neste sábado,17. Atual campeão, o Corinthians estreou com vitória por 3 a 0 sobre o estreante Napoli-SC no Parque São Jorge, em São Paulo. Nas outras duas partidas do primeiro dia da competição, Internacional e Santos ficaram no 1 a 1 no Sesc Campestre, em Porto Alegre, mesmo placar de São Paulo e Grêmio, que se enfrentaram no Centro de Formação de Atletas do Tricolor, em Cotia (SP).

O Timão atuou desfalcado das oito jogadoras que estiveram com a seleção brasileira em Teresópolis (RJ), entre os últimos dias 5 e 13. O clube optou por preservá-las após três atletas que estavam com o grupo na Granja Comary testarem positivo para o novo coronavírus (covid-19). Uma delas foi a zagueira corintiana Erika. Outra foi a goleira Nicole, do Napoli. Além da arqueira, a equipe de Santa Catarina teve outras três ausências por conta do vírus e mais duas (a volante Larissa Sanchez e a atacante Soraya) por suspensão.

Fonte: Agência Brasil