Atual presidente do INSS deve ser o novo ministro do Trabalho

José Carlos Oliveira é servidor de carreira do INSS desde a década de 80

Entre as trocas a serem promovidas nos próximos dias na cúpula do governo federal em razão das eleições deste ano está a saída de Onyx Lorenzoni do comando do Ministério do Trabalho. De acordo com o Blog do Nolasco, do portal R7, o substituto do atual chefe da pasta federal já estaria definido e seria o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira.

Oliveira já ocupou vários cargos de gestão dentro do INSS, instituição da qual é servidor público de carreira desde 1985. Formado em administração de empresas pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), ele já foi diretor de benefícios e superintendente do INSS em São Paulo, onde também atuou como gerente-executivo.

A ida do presidente do INSS para o comando do Ministério do Trabalho ocorre em razão do fato de que o atual ministro, Onyx Lorenzoni, pretende ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. Para que possam concorrer no pleito deste ano, os ministros precisam se afastar dos cargos públicos em um prazo de, no máximo, seis meses antes da eleição.

MUDANÇA TAMBÉM NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Outra pasta que terá troca no comando nos próximos dias será o Ministério da Cidadania. O atual gestor do ministério, João Roma, pretende ser candidato a governador da Bahia e, por conta disso, deve ser substituído pelo atual secretário de Assuntos Estratégicos da pasta, Ronaldo Vieira Bento.

Foto: Agência Brasil/Fabio Rodrigues Pozzebom

Paulo Moura / Pleno.News